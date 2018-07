Puteros en el diván

¿Qué razones llevan a los hombres a consumir prostitución?

Las razones que esgrimen. Hay muchas investigaciones hechas sobre las razones conscientes que esgrimen los varones para justificar el consumo de prostitución. Todas son fácilmente desmontables. Una es que de otra manera no podrían llegar a tener relaciones sexuales con mujeres con el ideal estético que ellos pretenden, cosa que es fácil de desarticular como argumento porque, por ejemplo, Hugh Grant, un actor muy famoso de Hollywood, joven, hermosísimo, que tenía todas las posibilidades de mantener relaciones sexuales con quien quisiera y de novio con una mujer espectacular como Elizabeth Hurley, fue detenido por la policía teniendo sexo en su coche con Divine Brown, una prostituta… fue un caso muy escandaloso. ¿Por qué este señor se vio obligado a pagar a una prostituta? El argumento de los consumidores de prostitución de que si no pagaran no tendrían acceso a esos objetos de deseo, es falaz. Si me preguntas que es lo que yo pienso que está detrás y no los argumentos que esgrimen los clientes, los argumentos racionales -que tienden a inocentizarse y a justificarse- creo que parten de la necesidad de reforzar un narcisismo, una autoestima, un amor propio masculino basados en los imperativos tradicionales de la masculinidad y que están muy relacionados con la incorporación al universo de varones. Por eso, por lo general el consumo de prostitución se construye en grupo de varones o está fundamentalmente destinado a pagar el peaje para ser aceptado dentro del universo de varones; ese peaje se paga con una actividad ritualista, reiterada, que es la denigración de las mujeres. La necesidad a través del pago de denigrar, cosificar y humillar a las mujeres. Tiene que ver con pagar para crear y comparar degradación femenina. No es lo mismo hacerlo pagando que sin pagar porque el pago es una condición sine qua non para que quede claro que allí hay un objeto que es denigrado y que es humillado como ser humano. Además de que es el acto por el cual no solo se transforma en objeto sino que se anula el deseo de la mujer. Aún en aquellos casos donde ellos tienen relaciones sexuales en las que se espera que la mujer tenga un orgasmo como manera de gratificar su narcisismo, su vanidad y mostrar su poder, lo que hay es fundamentalmente la necesidad de atenuar el temor que los varones tienen al deseo de la mujer. El deseo sexual femenino es lo que más deseamos y lo que más tememos los varones, no hay nada que un varón tema más que una mujer deseante. Con el pago se neutraliza ese temor.

¿Y todos aquellos que dicen que van de putas porque se sienten solos?

Son argumentos que tienden a ponerlos en el lugar de víctima. Es decir, la rivalidad con las prostitutas por la evidencia de que las prostitutas están en el lugar de la víctima y ellos compiten, rivalizan y se ponen ellos en el lugar de la víctima. “¡Pobrecitos, están tan solos! Necesitan encontrarse con prostitutas a veces para tener relaciones sexuales pero sobre todo por el cariño, por amor…”. “Ellas se convierten en confidentes y son sus psicólogas…”. Esto es algo absolutamente insostenible, la mayoría de las prostitutas se incorpora a la prostitución cuando son niñas y adolescentes, no pueden con su alma. Cómo van a funcionar como psicólogas si no tienen recursos afectivos ni intelectuales porque la propia experiencia prostitucional las ha llevado a un grado de demolición psíquica. Esta cuestión es el punto fundamental para una acción militante que marque la diferencia entre el abolicionismo y el reglamentarismo. He tenido pacientes que me confiesan que dicen en la televisión y en las redes: “mirá, yo después de leer el libro de Volnovich, pienso que a las prostitutas hay que tratarlas bien, no hay que pegarles, hay que tratarlas con respeto”. Pero es como si vos me dijeras: “mirá, yo soy patrón y tengo esclavos. Soy el amo y yo a mis esclavos los trato bien, no vayas a creer… Les doy de comer, no les pego”. Pero eso no invalida un vínculo de amo y esclavo. Entonces me parece que es un error argumentar que hay una prostitución buena cuando los clientes tratan bien a las prostitutas. Si se entra por el camino de aceptar que la prostitución infantil o forzada, o la trata, son malas, pero hay una prostitución buena cuando las mujeres consienten o la pasan bien… estamos acabados con ese argumento. No hay una prostitución buena como no hay una esclavitud buena. La esclavitud es mala. Siempre es mala.

¿Cómo educar para que los hombres dejen de ir de putas? ¿Es posible hacerlo?

Es muy difícil, no diría imposible, pero hay que empezar de alguna manera. Hay una tendencia a tomar conciencia, sobre todo tiene que ver con el respeto hacía otro ser humano y con que la prostitución deje de pasar por una actividad naturalizada. Sin embargo según las costumbres y un pensamiento generalizado “siempre hubo prostitución”. También existe el pensamiento “Pobres hubo siempre y siempre los habrá”, como si la pobreza fuera esencial y natural para la humanidad. Tenemos que dejar de naturalizar y de legitimar la prostitución y empezar a aceptar que es una acción denigratoria, humillante y bochornosa para las mujeres y para los varones.

Puedo hacer un poco de historia con relación a esto que me preguntas y por qué llego a esta conclusión. Empecé a trabajar en cuestiones referidas a la iniciación sexual con varones urbanos argentinos de clase media. En la década de los cuarenta y los cincuenta la iniciación sexual de los varones se daba generalmente con prostitutas. El padre, el tío, un amigo, llevaba a los muchachos a debutar sexualmente a un prostíbulo. Aquí en Argentina la clase media acomodada pasaba las vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Cerca, en la ciudad de Maldonado, había un prostíbulo que era un mega shopping de la prostitución que lo comandaba Nana. Nana era como una sacerdotisa. Allí los padres, los tíos, llevaban a sus hijos y a sus sobrinos para iniciarse. Eso fue así hasta la década de los sesenta. Con la llegada de los anticonceptivos y la revolución cultural, hubo una primavera de libertad sexual que generó que las chicas estuvieran mucho más dispuestas a tener relaciones sexuales con los varones y en general los varones de aquella época se iniciaban no con prostitutas sino con amigas, novias y militantes de esos proyectos de liberación social. La virilidad se jugaba en esos momentos en la posibilidad de persuadir a una amiga o una novia de tener relaciones sexuales. Los que fracasaban, los que tenían menos prestigio dentro del universo de varones, eran los que recurrían a las prostitutas. La prostitución era un ámbito decadente, degradado, exclusivo para viejos y pelotudos (no sé cómo se dice “pelotudo” en España, pero aquí es un adjetivo denigrante, así se les llama a los varones tontos). Gradualmente y con la implantación del neoliberalismo fue cambiando y la prostitución empezó a tener cierto prestigio, cierto glamour. Por supuesto que la pornografía y los programas televisivos en los que se cosifica a las mujeres hicieron que la prostitución empezara a tener ese prestigio y a ser considerada normal, natural y muy diferenciada por clase social. Empezó a existir una prostitución para cada clase social. Cada segmento social tenía y tiene su circuito. Son los que me tocaron a mí como pacientes. Era muy frecuente que una pareja en la que ambos estudiaban medicina, se encontraban, se enamoraban, se graduaban y después se casaban, la despedida de soltero de los varones era y es “ir de putas”. Las chicas son del mismo nivel intelectual y social que sus parejas, saben que los varones hacen su despedida de soltero yendo de putas pero lo aceptan por usos y costumbres. En grupos de varones jóvenes, buenos mozos, adinerados, los regalos que se hacen entre ellos son una o varias prostitutas y cuando se van de juerga tienen su circuito, sus puticlubs donde alternan una vida tradicional con pareja, casados o no, con la práctica de prostituir mujeres. Es una contribución a esta especie de religión que conservan a través de sus rituales.

Ahora mismo en el Estado español y a raíz de que varias supervivientes hemos salido a contar cosas que no se suelen contar sobre lo que es la prostitución, cada vez más mujeres toman conciencia, cuestionan y no están dispuestas a aceptar que sus parejas se vayan de putas. La mayoría de los hombres se justifican diciendo que “no han ido de putas nunca al prostíbulo pero sí a tomar unas copas”. ¿Qué papel juegan las mujeres que no son putas en la desnaturalización del ocio masculino en el espacio prostibulario?

El patriarcado es un sistema de dominio de los varones sobre las mujeres pero la reproducción del patriarcado está en manos de las mujeres porque justamente son las mujeres las que se encargan de la crianza de los niños. El patriarcado no se refiere a varones y mujeres. Incorpora también a las mujeres en la mentalidad patriarcal que se juega en estos tipos de complicidad y aceptación con respecto a la práctica. El papel de las mujeres es clave en la reproducción o desnaturalización de la prostitución.

Antes decía que el patriarcado tiene enormes recursos para hacer cambios con el fin de que todo quede igual o peor. Hay que tener mucho cuidado de que la posición abolicionista no termine siendo tributaria de una moral cristiana represora. Hay que evitar que esta necesidad de mayor igualdad entre hombres y mujeres lleve a implementar una represión de la sexualidad para volver a una moralina religiosa tradicional y a una apología del puritanismo.

Usted es abolicionista declarado, como nosotras en Feminicidio.net. ¿Qué estrategias deberíamos implementar desde el abolicionismo para convencer a los Estados y a las sociedades (la gran mayoría indiferentes con la prostitución), de que es crucial el camino hacia una sociedad libre de violencias machistas y de prostitución?

Yo no tengo la receta. Por supuesto que el cambio de las leyes es importante pero… no alcanza. La implementación de leyes abolicionistas es ineludible e inevitable pero es insuficiente porque hasta que en el imaginario social no cambie realmente la naturalidad con la que se practica la prostitución, los cambios en las leyes no sirven. Son necesarios pero insuficientes. Me parece que hay que hacer un trabajo profundo y en este momento la trinchera de ese trabajo ideológico pasa primero por la teorización, por tener una teoría fuerte, capaz de sostener por qué la prostitución es una esclavitud aunque se la edulcore con todo lo que se quiera. Y segundo, me parece fundamental tener en cuenta que es una forma de esclavitud. Mantener fuertes los principios abolicionistas sobre todo cuando lo que se le contrapone es la idea de que hay una prostitución buena para los varones y que puede ser buena también para las mujeres; que puede ser un trabajo digno cuando está prestigiado socialmente; cuando es aceptado por los organismos internacionales, por la Organización Internacional del Trabajo; cuando se pueden sindicalizar y su salud está a cargo del Estado; cuando las prostitutas pagan impuestos, etc.

También es necesario trabajar ideológicamente sobre el término consentimiento, es una enorme trampa, hay que preguntarse cómo se llegó a ese consentimiento. Se parte del consentimiento pero no de cómo se llegó hasta él ni cuál es la situación de asimetría de poder que permite que se establezca ese consentimiento. Y la impresión que yo tengo es que aquellas prostitutas que están bajo régimen reglamentarista, trabajan y aparentemente se sienten orgullosas de su trabajo, aspiran a tener un bienestar económico que les permita que sus hijas no sean prostitutas. No hay una intención en la reproducción de la prostitución cuando las prostitutas alcanzan una situación de mejoría. Sí existen casos de esclavitud en los que efectivamente la madre prostituye a sus propias hijas por la brutal necesidad y presión económica que recaen sobre ella y por el grado de destrucción de su autoestima y de su moral.

(No quiero terminar la entrevista sin contarte la historia de una mujer que luchó aquí contra la trata. En 1920 existió un grupo de traficantes que se llamaba Zwi Migdal. Era un grupo de polacos judíos que habían hecho base en Argentina. Traían muchachas polacas -de todas partes pero generalmente polacas- venían engañadas, les prometían la América y que aquí se iban a casar. Ellas huían de la guerra y del hambre de Europa. Era un grupo muy fuerte que no solo administraba la prostitución en Argentina sino también en otros países de América Latina. Quien acabó con Zwi Migdal fue Raquel Liberman, una mujer explotada sexualmente por esa organización. Ella sola se atrevió a salir, denunciar, usar los recursos que tenía, sus contactos… ella sola acabó con la organización. Hoy en día hay una asociación que se llama Raquel Liberman. Es muy interesante la vida de esta mujer. Se han escrito libros sobre ella. En su momento esto que te cuento ocurrió en silencio y a pesar de que la denuncia derivó en el procesamiento de más de cien proxenetas, el periodismo de la época apenas le dedicó unas líneas al caso. Hace poco salió a la luz su historia y se empezó a reconstruir. Ella luego se casó, tuvo hijos y nietos).

¿Puede un putero dejar de ser putero? ¿Es fácil dejar de ser putero?

Me parece que individualmente sí, por supuesto que es fácil. He tenido pacientes que de golpe, como si fueran odaliscas que vivieron con un velo en los ojos, se les cae el velo y me dicen: “recién ahora me doy cuenta de que esa puta que me mandaban por delivery era una nena de 16 años”, o cosas por el estilo. Están arrepentidos, reconocen su responsabilidad y a lo mejor hasta pueden dejar de hacerlo.

Pero me parece que de lo que se trata no es del caso individual sino de desmontar algo que está tan pero tan arraigado dentro de la jerarquía patriarcal. No hay que ser ingenuo y pensar que eso se cambia de un plumazo. Eso va a llevar mucho tiempo y además estamos en un momento donde hay grandes avances en la denuncia, en la visualización del fenómeno, hay grandes avances en la presencia de las mujeres en los espacios públicos pero también hay un gran aumento de feminicidios. No es que ahora está más visualizado sino que hay un aumento de feminicidios. Por lo cual y con respecto a los cambios y los momentos auspiciosos, tengo mis reparos.

Aunque tenga sus reparos, déjeme preguntarle: ¿Es optimista o pesimista con respecto al futuro? ¿Se imagina un mundo no patriarcal?

Creo que soy realista. Viendo las nuevas generaciones -para mi gran sorpresa, pensaba que había una mayor libertad e igualdad, mayor conocimiento, también el aporte del movimiento LGTB y la aparente aceptación de la homosexualidad- tengo una enorme desconfianza. Nunca vi como ahora un refuerzo mayor de los estereotipos masculinos y femeninos. Tengo hijos y abajo del edificio donde vivo hay una juguetería. Cuando eran pequeños, bajaba con ellos, la veían y me decían “papi, comprame un juguete”; era inevitable hacerlo.